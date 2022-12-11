На Кавказском хребте находятся десятки высокогорных объектов электроэнергетики

11 дек. 17:52

Более 30 высокогорных объектов электросетевого хозяйства повышенной стратегической важности расположены на Кавказском хребте, сообщили сегодня в пресс-службе компании "Россети Северный Кавказ".

Это самая высокогорная дочерняя компания группы "Россети", на территории которой расположена самая высокогорная в России подстанция – "Героев Эльбруса" в КБР, - передает "АиФ-Ставрополье".

К зимнему сезону энергетики подготовили объекты на поляне Нарзанов в Приэльбрусье в Кабардино-Балкарии, на "Лунной поляне", в курортных поселках и городах Архыз, Романтик, Теберда, Карачаевск, Горная, Гоначхир в Карачаево-Черкесии. Не остались без внимания высокогорные североосетинские подстанции "Зарамаг", "Нузал", "Цей", "Кармадон" и "Фиагдон", которые отвечают за энергоснабжение не только турбаз, но и войсковой части, Погрануправления, а также соседней республики Южная Осетия.