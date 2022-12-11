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Арктический фронт испытает Европу, решившую остаться без российских энергоносителей

Bloomberg
Арктический фронт испытает Европу, решившую остаться без российских энергоносителей

Зимние холода охватили Европу. В конце уходящей недели жители Стокгольма обнаружили снег на улицах, а любители покататься на коньках собрались на гигантском катке в историческом парке Кунгстрэдгорден. Холода, захватившие континент, не отступят и на следующий неделе: синоптики прогнозируют температуру ниже нуля в Германии и снег в некоторых районах Великобритании. 

Bloomberg пишет, что хотя погодные условия способствуют созданию праздничного настроения, нагрузка на энергетические мощности увеличивается. Теплая осень помогла сократить использование газа и заполнить газохранилища, ослабив опасения по поводу дефицита в связи с ограничением российских поставок. Но испытания только начинаются. Рост спроса на отопление и ограниченное производство на британских, немецких и скандинавских электростанциях, как и проблемы на французских и шведских АЭС, проверят на прочность энергосети континента.

Хотя правительство Германии, крупнейшей экономики Европы заявляет, что энергоресурсов хватит на холодные месяцы, в пятницу федеральное энергетическое ведомство BNetzA призвало домохозяйства и предприятия убавить отопление, чтобы сэкономить топливо. 

”Скорее всего, спрос на энергию в связи с необходимостью отопления в более холодных условиях будет повышенным в течение большей части месяца”, - говорит Александра Шеррд, младший метеоролог из The Weather Co.

В ожидании морозов 

Из-за высокого давления в Гренландии волны низкого давления движутся на восток к Скандинавии, объясняет Александр Фиерро, метеоролог из Marex. В Средиземноморье будет теплее, а вот Северная Европа замерзнет на следующей неделе. 

В понедельник столбик термометра упадет до -23°C на севере Скандинавии, предупреждает шведский государственный метеоцентр. По прогнозам, кратковременный снег ожидается в восточной Шотландии. Метеослужба Великобритании предупредила о снегопаде и гололеде на юго-востоке Англии и в Лондоне в воскресенье. 

”Все говорит о том, что холодный фронт сохранится как минимум  в течение 10 дней, - говорит Маттиас Линд, метеоролог из шведской метеослужбы. - В ближайшие дни снега может быть немало”. 

Беспокойство связано с тем, что зимние условия усугубят энергетический кризис в Швеции, где самый крупный ядерный реактор вышел из строя, и приведут к отключениям. При неблагоприятном сценарии стране придется полагаться на импорт из Норвегии, Германии и Польши, чтобы обеспечить достаточное количество энергии. 

В Германии граждан хвалили за экономию газа в середине ноября, когда погода была относительно теплой. Поскольку сейчас потребность в отоплении растет в связи с тем, что температура упала до -7°C, в частности, в Берлине и Гамбурге, жители страны начнут увеличивать температуру на  термостатах. ”Мы должны понимать, что зима может затянуться”, - говорит Клаус Мюллер, глава сетевого энергетического агентства ФРГ.

Проблемы с ветром

Есть и другие погодные угрозы, представляющие опасность для энергетической системы Европы. В выходные производство электроэнергии на ветровых станциях в Великобритании упало до минимума. Производственные колебания привели к краткосрочному росту цен на энергию. 

Но есть и те, кто радуется приходу зимы. В эти выходные начинают работать горнолыжные курорты на западе Швеции: будет открыта часть лыжных трасс, различные мероприятия будут проводиться для привлечения туристов, количество которых упало в последние годы из-за пандемии коронавируса. 

Курорт Стотен-и-Сэлен в пяти часах к северо-западу от Стокгольма открыл первые склоны в четверг. Поздние бронирования активизировались в связи с наступившими холодами. ”Погода нам помогает, - сказал Магнус Доваллиус, глава отдела маркетинга. - Нам на руку, что в Швеции выпал снег. У нас уже бывали хорошие сезоны, когда ранний снег в декабре держался очень долго. В такую погоду люди охотнее достают лыжные ботинки и куртки”. 

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