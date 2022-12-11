Турция разрешила ситуацию с заблокированными в Босфоре танкерами

11 дек. 17:39

Турция начала пропускать нефтяные танкеры, остановленные в заливе Босфор, - сообщил Bloomberg со ссылкой на источники в местном судоходстве.

Накануне Турция разослала страховщикам образец письма, которое она считает приемлемым доказательством страхового покрытия.

"Письмо было похоже на версии, которые уже были представлены турецким властям, что вселяет оптимизм в отношении того, что решение найдено", - отметили авторы материала.

Напомним, ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что пробка сформировалась у берегов Турции после начала действия ограничений цен на российскую нефть.