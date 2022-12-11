На столичный регион идет ледяной дождь

11 дек. 17:14

В ближайшие часы на столичный регион обрушится ледяной дождь, - говорится в штормовом предупреждении, которое распространил сегодня столичный главк МЧС.

"Штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков Росгидромета, в связи с перемещением с юга на север теплого атмосферного фронта до 09:00 12 декабря в Москве ожидаются сильные, местами очень сильные осадки (мокрый снег, дождь, ледяной дождь)", - говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС.

В столице усилится гололед, а порывы ветра будут достигать 15 м/с, - предупредили в МЧС.