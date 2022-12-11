В Анталье прошел 24-й международный турнир по гольфу

11 дек. 16:49

В турецкой Анталье на площадке гольф-клуба PGA Sultan и The Pasha сегодня завершился 24-й турнир по гольфу Golf Mad с участием профессионалов и любителей, организованный одноименной компанией.

В турнире приняли участие такие профессиональные гольфисты, как Джейсон Эванс, Джейкоб Окли, Карли Бути, Дэнни Херд, Антон Бобрик, Ник Барон, Алекс Мюррелли, Златан Муслимович, Мутлу Гюнер, Бюлент Алтынташ, Синан Чаглаян, Улаш Караташ, Джахит Кая, - передает турецкое информационное агентство ANADOLU.

Всего в турнире приняли участие 40 команд профессионалов и любителей.

Первое место в четырехдневном турнире занял австралиец Джейсон Эванс, второе место досталось британскому гольфисту Джейкобу Окли.

В командной игре победителями стали Михайло Дмитриевич, Виктор Найшуллер, Сильвия Найшуллер и Гузель Юсупова.

Команда в составе Джонатана Грогана, Карстена Эгрига, Бертил Лилья и Астрид Джилла заняла второе место.

Третье место досталось команде, в состав которой вошли Джейкоб Окли, Игорь Каталевский, Юлия Гриневич и Том Уолкер.