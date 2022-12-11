Автоматика тушила ложный пожар в Шереметьево

11 дек. 16:31

Сегодня днем в терминале "Б" столичного аэропорта Шереметьево сработала пожарная сигнализация, - сообщили в экстренных службах.

"В терминале "Б" сработала пожарная сигнализация. На проверку выехали пожарные", - цитирует собеседника ТАСС.

Вместе с сигнализацией включились спринклеры, которые разбрызгивают воду, вследствие чего на полу образовался слой воды, а пассажиры вынуждены прятаться от ее потоков.

Проверка показала, что сигнализация сработала ложно. "Произошло ложное срабатывание сигнализации, возгорания нет", - уточнил он.