В Подольске от отравления угарным газом погибла семья из трех человек

11 дек. 16:16

Подмосковные спасатели нашли в подмосковном Подольске тела трех человек - предположительно, семья могла отравиться угарным газом, сообщается в Telegram-канале ГСУСК России по Московской области.

"Одиннадцатого декабря 2022 года в правоохранительные органы поступила информация об обнаружении в однокомнатной квартире в городе Подольске тел супругов и их 18-летнего сына без признаков насильственной смерти. По данному факту следственным отделом по городу Подольску ГСУСК России по Московской области возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст.109 УК РФ)", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты ГСУСК России по Московской области, специалисты Мособлгаза проводят осмотр газового оборудования.