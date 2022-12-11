Боррель выразил беспокойство из-за отношений Турции и России

11 дек. 15:35

Турции следует присоединиться к санкциям Евросоюза против России и пересмотреть торговые отношения со страной, считает глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

"Политика Турции по неприсоединению к ограничительным мерам ЕС против России является поводом для беспокойства", - говорится в письменном обращении Борреля к Европарламенту, которое оказалось в распоряжении германской редакционной группы Funke.

"Углубление двусторонних экономических отношений Турции и РФ <...> также является поводом для большого беспокойства", - отмечает Боррель.

Он напомнил, что Турция официально имеет статус кандидата на вступление в ЕС, ожидается, что кандидаты будут разделять санкционную политику сообщества.

С января по октябрь объем торговли между Россией и Турцией увеличился почти в два раза по сравнению с 2021 годом, по итогам 2022 года товарооборот может достигнуть $60 млрд.