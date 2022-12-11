Под Туапсе снимают комедию "Танцуй, Селедка!" с Бортич и Майковым

11 дек. 15:19

В Туапсинском районе Краснодарского края начались съемки комедийного фильма "Танцуй, Селедка!" "Черноморской киностудии".

Работы ведутся в селе Агой, главные роли в картине исполняют Александра Бортич и Павел Майков. Режиссер - Александра Лупашко.

Съемки ведутся во дворе девятиэтажного дома на улице Горной и в одной из квартир дома.

"Всего на съемки в Туапсинском районе отведены четыре дня. В качестве "натуры" также выбраны Геленджикский, Горячеключевской, Красноармейский, Крымский, Анапский, Новороссийский и Новопокровский районы", - рассказали в пресс-службе администрации Туапсинского района.