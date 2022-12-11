Кремль: растет газовая зависимость Европы от США

11 дек. 14:54

Страны Европы, пытаясь избавиться от газовой "зависимости от России", теперь зависят от американского СПГ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе" Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"На фоне абсурдного желания, оголтелого совершенно, как говорят европейцы, "избавиться от зависимости от России". Но при этом они не договаривают, что они хотят одну зависимость поменять на другую зависимость. То есть они сейчас зависимость от России поменяли на зависимость от американского сжиженного природного газа", - заявил представитель Кремля.

По мнению Пескова, это " точно такая же зависимость", только с США "взаимности гораздо меньше".

Он отметил, что Европа сейчас каждый день теряет миллиарды евро, и эти миллиарды долларов «уже зарабатывают в Вашингтоне".