Эрдоган и Путин обсудили энергетику и зерновой коридор

11 дек. 15:02

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский лидер Владимир Путин в воскресенье провели телефонный разговор.

О планах поговорить с Путиным в воскресенье Эрдоган сообщал в пятницу. О том, что беседа президентов состоялась информирует канцелярия турецкого лидера. Также эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В ходе беседы обсуждались отношения между Турцией и Россией, особенно энергетика, а также были даны оценки региональным вопросам, включая зерновой коридор и борьбу с терроризмом", - говорится в сообщении.

Эрдоган сообщил, что совместными усилиями удалось уже обеспечить доставку свыше 13 млн тонн зерна нуждающимся странам. Он добавил, что могут начаться работы "над экспортом различных продуктов питания и других товаров постепенно в рамках зернового коридора".

Также турецкий лидер выразил надежду, что кризис на Украине "закончится как можно скорее".

Кроме того, Эрдоган указал, что "важно и приоритетно очистить границу (Турции и Сирии) от террористов (РПК) на глубину не менее 30 км вдоль границы в соответствии с Сочинским меморандумом 2019 года".

Отметим, что на этой неделе состоялись переговоры Эрдогана и главы "Газпрома" Алексея Миллера, главной темой беседы стал газовый хаб, который будет построен в Турции.