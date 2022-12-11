Синоптики предупреждают об ураганном ветре в Стамбуле и окрестностях

11 дек. 14:37

Департаментом по чрезвычайным ситуациям и Главным управлением метеорологии Турции выпущено штормовое предупреждение, связанное с ураганным ветром, который ожидается во второй половине дня воскресенья в Стамбуле и других районах страны.

Ветер со скоростью до 28 м/с может обрушиться сегодня на Стамбул и район Мраморного моря. Сильный и ураганный ветер ожидается в 28 городах семи провинций на северо-западе, западе и частично на юге страны.

Ветер будет сопровождаться сильными осадками. Ожидаются грозы, не исключены подтопления.

В Стамбуле непогода может негативно сказаться на паромном сообщении и судоходстве в проливах Босфор и Дарданеллы.