Президент Туркменистана встретился с генсеком Организации тюркских государств

11 дек. 14:28

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял генерального секретаря Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбека Омуралиева.

Как сообщает Туркменское государственное информагентство ТДХ, стороны обсудили координацию усилий и реализацию совместных проектов в энергетике, сфере транспорта, торговле.

Бердымухамедов отметил, что что Ашхабад уделяет большое внимание сотрудничеству с ОТГ, в которую Туркменистан вступил в статусе наблюдателя.

Состоялся обменялись мнениями о перспективах сотрудничества с учетом его значительного потенциала, стороны подчеркнули актуальность координации усилий и реализации совместных проектов "в таких стратегических направлениях, как энергетика, транспортно-коммуникационный сектор и торговля".

В состав ОТГ входят Азербайджан, Казахстан, Турция, Кыргызстан и Узбекистан, в качестве наблюдателей участвуют Туркменистан и Венгрия.