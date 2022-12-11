Задержки рейсов в аэропортах Москвы продолжаются

11 дек. 14:04

Днем в воскресенье свыше 45 авиарейсов задержаны или отменены в Москве.

Согласно данным онлайн-табло аэропортов российской столицы, в Шереметьево задержано 7 рейсов, отменено 5 рейсов, во Внуково задержано 6 рейсов, отменено 5, в Домодедово задержано 23 рейса, в Жуковском днем задержано 3 рейса.

Отметим, что все аэропорты Москвы являются всепогодными. Задержки рейсов одновременно во всех аэропортах носят технический характер и не связаны с погодными условиями.

Утром в аэропортах Москвы задержаны или отменены были 70 рейсов.