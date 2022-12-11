Макрон отправится в Катар на футбол

11 дек. 13:53

Президент Франции Эмманюэль Макрон прибудет в Катар, чтобы 14 декабря присутствовать на матче между сборными Франции и Марокко. Об этом сообщила министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера.

"Детали поездки еще прорабатываются, но он взял на себя это обязательство и он его сдержит с радостью", - заявила она в эфире радио France Info.

По словам Удеа-Кастера, Макрон всегда пристально следит за успехами спортсменов, 10 декабря французский лидер лично говорил с футболистами после их победы над сборной Англии.