"Школа экскурсоводов" подготовила для Ставрополя 16 авторских экскурсий

11 дек. 13:24

В Ставрополе выпускники первого набора "Школы экскурсоводов" разработали 16 авторских экскурсий, рассказал ТАСС глава города Иван Ульянченко.

Авторские экскурсии включают в себя знакомство с историей купечества, железной дороги, природными достопримечательностями Ставрополя, такими как родники и леса. Также разработана экскурсия, посвященная истории газификации города, архитектурно-урбанистические прогулки, современная экскурсия по популярным местам Ставрополя.

"Школа экскурсоводов" была запущена участницей городского конкурса молодежных социально значимых инициатив Дианой Соломка, выигравшая грант. Школу прошли более 30 человек.

"С 1 июня 2023 года все экскурсоводы пройдут аттестацию для дальнейшей работы. Основной задачей школы было научить их азам профессии экскурсовода. Если ученики школы пройдут аттестацию, если им понравится профессия, то они будут продолжать работать в городе в качестве экскурсоводов", - добавил глава города.