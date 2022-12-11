Аллахшукюр Пашазаде: запланирована встреча религиозных лидеров России, Азербайджана и Армении

11 дек. 12:38

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) Аллахшукюр Пашазаде рассказал о планируемой встрече религиозных лидеров России, Азербайджана и Армении и отметил, что отказ армянской стороны укажет на реваншистские настроения. Об этом он сообщил в интервью по итогам недавней встречи с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, пишет АЗЕРТАДЖ.

По словам главы УМК, встречи с патриархом Кириллом регулярно проводились на протяжении почти 30 лет после оккупации Арменией азербайджанских земель. «Мы обращались по поводу обмена пленными, передачи армянской стороне тел и получения тел наших шехидов. Русская православная церковь предприняла шаги в этом направлении», - рассказал он.

На встрече в Москве обсуждались планы по проведению трехсторонней встречи религиозных лидеров. «На последнем Сочинском саммите лидеров Азербайджана, России и Армении было принято решение о встрече религиозных лидеров трех стран. Мы обсудили и этот вопрос. Мы говорили об организации встречи, ее формате, содержании и вкладе религиозных лидеров в дело подписания мирного соглашения», - поделился Аллахшукюр Пашазаде.

В беседе с патриархом были отмечены некоторые заявления армянской церкви, претензии армянской стороны об изменении происхождения церквей. «Мы довели до сведения патриарха Кирилла, что утверждения армянской стороной является ложью, на освобожденных территориях восстанавливаются и мечети, и церкви. Глава государства проявляет одинаковое внимание к культурному наследию. Все это культурное наследие находится на азербайджанских землях», - подчеркнул председатель УМК.

Также до сведения патриарха Кирилла было доведено отношение армян к азербайджанским мечетям, «факты вандализма, содержания свиней в наших мечетях, уничтожение Русской православной церкви». Патриарх выразил свое негативное отношение к этому вопросу, отметил Аллахшукюр Пашазаде.

«В беседе с патриархом Кириллом я упомянул, что в эти дни в Ханкенди прибыл новый человек из Москвы, призывающий народ к реваншизму, и что глава армянской церкви также поддерживает его, что вызывает сожаление. Я назвал неправильным тот факт, что лидер армянской церкви, посетив Ханкенди, призвал находящихся там военнослужащих к реваншизму и заявил, что «наша борьба не окончена, она будет продолжена». Мы хотели бы, чтобы армянская церковь призывала к миру», - сказал он.

«Мы призываем армянскую церковь во главе с Гарегином быть едиными в вопросах мира, с уважением относиться к решениям, принятым руководителями наших государств, мирным соглашениям, границам государств, признанным мировым сообществом и ООН, а также территориальной целостности», - заявил глава УМК.

Вопрос о том, состоится ли встреча религиозных лидеров трех стран зависит от решения армянской стороны. «Было принято решение, что наши представители и представители Русской православной церкви встретятся и обсудят вопросы подготовки к трехсторонней встрече. Патриарх Кирилл также свяжется с армянской стороной. Армянская сторона выскажет свое мнение, и если мы придем к общей договоренности, то наша встреча состоится. Конечно, этого хотим и я, и Его святейшество патриарх. Если армянская сторона не согласится на эту встречу, это продемонстрирует их реваншистскую сущность», - поделился он.

«Сегодня они нуждаются в нас, и я думаю, что они согласятся», добавил Аллахшукюр Пашазаде.