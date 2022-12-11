Аэропорт в Абхазии может стать транзитным узлом

11 дек. 12:25

Аэропорт в Абхазии может заняться авиатранзитом, считает премьер-министр республики Александр Анкваб.

В интервью РИА Новости он рассказал, что аэропорт при оптимальном сценарии может быть открыт в конце 2024 года.

"Если дальше все хорошо будет складываться, то будет так… Транзит - это, несомненно, интересная тема. Если она будет выгодна всем странам, которые могут этим транзитом пользоваться, то надо садиться и вести переговоры по этому поводу", - заявил он.

Анкваб добавил, что открытие прямого авиасообщения с Россией сделает цены на отдых в республики "вполне устраивающими российского туриста".

Ранее сообщалось, что турпоток из России в Абхазию по итогам 2022 года вырастет на 30%, более значительному росту мешает серьезный рост цен.

Абхазский премьер также сказал, что постепенно решаются вопросы по облегчению пересечения границы Абхазии с Россией.