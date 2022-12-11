Гутерриш: текущий кризис можно превратить в момент многостороннего сотрудничества

11 дек. 12:14

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал превратить кризис в мире в момент сотрудничества.

"В мире, израненном конфликтами и раздираемом напряженностью, принципы, лежащие в основе многостороннего сотрудничества, находятся под огромным напряжением. Нам необходимо превратить текущий момент кризиса в момент многосторонности", - говорится в обращении Гутерриша к участникам международной конференции "Диалог - гарантия мира".

Конференция проходит сегодня в Ашхабаде, обращение генсека ООН зачитал постоянный координатор ООН в Туркменистане Дмитрий Шлапаченко.