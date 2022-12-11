Коронавирус диагностирован у 7 096 россиян

11 дек. 11:49

В России за минувшие сутки выявили 7 096 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 1 237, в Санкт-Петербурге - 907, в Подмосковье - 196. В Краснодарском крае - 56, в Ставропольском крае - 88, в Крыму - 30, в Дагестане - 5, в Кабардино-Балкарии - 6, в Адыгее - 7, в Карачаево-Черкесии - 3, в Чечне - 7, в Северной Осетии - 7, в Ингушетии - 4.

Общее число инфицированных в России достигло 21 665 152. Госпитализированы за сутки 763 человека. Выздоровели 5 718 пациентов, за все время - 21 061 584.

Умерло за сутки 51 человек, с начала пандемии - 392 611.