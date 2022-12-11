В США не приняли антиазербайджанские поправки в оборонный бюджет

11 дек. 11:36

Палата представителей Конгресса США не приняла предложенные проармянскими конгрессменами антиазербайджанские поправки к проекту оборонного бюджета на 2023 финансовый год.

За закон о полномочиях в области национальной обороны (NDAA), который включает оборонный бюджет в размере $858 млрд, проголосовали 350 человек. Против - проармянские конгрессмены республиканец Гас Билиракис и демократы Адам Шифф, Фрэнк Пеллон, Джуди Чу.

Согласно правилам, законопроект должен пройти голосование в Сенате США, а затем поступить на подпись президенту.

Поправки №682 и №724, предложенные проармянскими конгрессменами, содержали запрет на помощь США Азербайджану. Их предлагали проармянские конгрессмены от Демократической партии Роберт Менендес и Алекс Падилл, а также Джеки Шпейер, Фрэнк Пеллон, Адам Шифф и Тони Карденас.