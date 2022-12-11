Тропический ливень накроет Москву в понедельник

11 дек. 11:18

В Москве 12 декабря в Москву нагрянет тропический дождь, предупредил метеоролог, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В понедельник достаем зонты - в разгар декабря москвичей ждет настоящий тропический дождь. На столицу прольется небывалое в первом зимнем месяце суточное количество осадков - от 23 до 33 мм интенсивного обложного дождя, что составляет до 40-60% от всей месячной нормы, из-за чего снежный покров сдуется почти в три раза", - написал он в своем Telegram-канале.

В столице будет установлен абсолютный суточный рекорд осадков за всю метеоисторию декабря, добавил синоптик.