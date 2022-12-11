В Австрии прошел митинг за отмену санкций против России

11 дек. 11:09

На митинге в Вене бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заметил, что санкции, введенные против России, сильно вредят странам Европы.

Штрахе сообщил, что в России профицит торгового баланса в том, что касается продажи нефти и газа, санкции не помогли "поставить на колени" Россию. "Мы видим что Европа и Австрия вредят себе этими санкциями", - подчеркнул он в ходе выступления на митинге.

По словам политика, в Австрии растут цены "на электричество и на газ, на продукты". "Люди не знают, как они смогут в ближайшие месяцы обеспечить себя. В марте-апреле нас ждет волна банкротств", признал он.

Участники митинга в Вене требовали от властей отказа от поддержки антироссийских санкций.