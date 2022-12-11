Европарламент лишил Еву Кайли всех полномочий

11 дек. 10:58

Председатель Европарламента Роберта Метсола приняла решение лишить Еву Кайли полномочий своего заместителя, сообщает итальянское агентство ANSA.

"В свете продолжающегося расследования бельгийских властей председатель [Европарламента Роберта] Метсола приняла решение о снятии всех полномочий, задач и компетенций заместителя председателя Европарламента с Евы Кайли, решение вступает в силу немедленно", - объявил представитель Европарламента.

Лоббистка интересов армянских националистов в Европарламенте, вице-президент ЕП Ева Кайли была арестована полицией Бельгии, она подозревается в коррупционных делах.