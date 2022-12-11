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Европарламент лишил Еву Кайли всех полномочий

Европарламент лишил Еву Кайли всех полномочий

Председатель Европарламента Роберта Метсола приняла решение лишить Еву Кайли полномочий своего заместителя, сообщает итальянское агентство ANSA.

"В свете продолжающегося расследования бельгийских властей председатель [Европарламента Роберта] Метсола приняла решение о снятии всех полномочий, задач и компетенций заместителя председателя Европарламента с Евы Кайли, решение вступает в силу немедленно", - объявил представитель Европарламента.

Лоббистка интересов армянских националистов в Европарламенте, вице-президент ЕП Ева Кайли была арестована полицией Бельгии, она подозревается в коррупционных делах.

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