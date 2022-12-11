Эрдоган готов передать власть в Турции молодому поколению?

11 дек. 10:42

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намекнул, что он в последний раз будет баллотироваться на пост в 2023 году, по его словам, пришло время передать эстафету молодежи, пишет турецкий новостной сайт Habertürk.

"В 2023 году мы начнем строительство Столетия Турции с силой, которую мы получим от поддержки, о которой попросим у нашего народа в последний раз, а потом мы передадим этот благословенный флаг нашей молодежи", - заявил он.

В Турции в будущем году состоятся общенациональные выборы. Последние выборы президента прошли в 2018 году, Эрдоган выиграл их, получив 52,5% голосов в первом туре.

Партия Эрдогана находится у власти с 2003 года. "В течение 20 лет мы не только решаем вековые проблемы. Мы создали сервисную инфраструктуру, которой завидуют даже развитые страны. Теперь они говорят, что Турция - действительно другая страна", - отметил турецкий лидер.