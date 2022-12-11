Анкалаев после поединка вничью с Блахочивем допустил уход из UFC

11 дек. 10:19

Титул чемпиона UFC в полутяжелом весе остался вакантным после поединка российского бойца смешанного стиля (ММА) Магомеда Анкалаева и поляка Яна Блаховича.

Бой прошел в воскресенье в Лас-Вегасе. По итогам пяти раундов один судья отдал победу Анкалаеву - 48:46, второй - Блаховичу (48:47), третий зафиксировал ничью - 47:47.

Этот титульный поединок стал пятым в истории UFC, который завершился вничью.

Анкалаев считает решение судий несправедливым. "Я не знаю, буду ли я драться в этой организации снова. Потому что не знаю, что только что произошло. Я выиграл в этом бою, где мой пояс?" - сказал он.

Блахович также предложил отдать пояс чемпиона россиянину. "Я должен посмотреть поединок, но я его точно не выиграл. Я не знаю, проиграл ли, но точно не выиграл. Отдайте пояс Магомеду Анкалаеву", - заявил спортсмен.

На счету 30-летнего Анкалаева 17 побед, 1 поражение и 1 ничья в смешанных единоборствах. На счету Блаховича 29 побед, 9 поражений и 1 ничья.

Президент UFC Дэйна Уайт назвал имена новых претендентов на титул.

"Гловер Тейшейра против Джахмала Хилла в Бразилии за титул чемпиона в полутяжелом весе. Решено", - сказал Уайт.

Поединок состоится 21 января 2023 года.