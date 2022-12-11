Порядка 70 рейсов в аэропортах Москвы задержано и отменено из-за тумана

11 дек. 10:03

В аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задержано и отменено в почти 70 рейсов из-за непогоды, сообщает сервис "Яндекс Расписания".

В общей сложности в трех авиагаванях были задержаны или отменены 69 рейсов: Домодедово - задержано 45 рейсов, Шереметьево - задержано 13 рейсов, отменено 2, Внуково - задержано 5 рейсов, отменено 4.

"Вторжение аномально теплого и влажного воздуха на заснеженную территорию столичного региона, второй день подряд вызывает образование густых туманов. Сейчас туманы наблюдаются преимущественно в южной половине региона. О них сообщают в своих сводках погоды аэропорты Внуково, Остафьево и Домодедово, видимость там ухудшена до 200-300 метров", - сообщил в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, туманы начнут рассеиваться в послеполуденные часы.