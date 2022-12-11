США продолжат работать с Россией в космосе

11 дек. 8:35

Глава NASA Билл Нельсон заявил в интервью японским СМИ, что США не прекратят сотрудничество с Россией на МКС, американские космонавты продолжат работать вместе с российскими.

В то же время он сообщил, что специальная военная операция на Украине "изменила все". "Однако сотрудничество США и России по МКС остается неизменным. Наши профессиональные отношения продолжаются", - подчеркнул он.

Напомним, что Билл Нельсон неоднократно отмечал, что США необходимо продолжить работать с Россией в космосе, поскольку это позволяет NASA поддерживать функционирование космической станции. "Надеюсь, Россия будет партнером по МКС на протяжении всего проекта до 2030 года", - говорил он.