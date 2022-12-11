Лоббистка интересов армянских националистов арестована в Бельгии

11 дек. 5:28

Лоббистка интересов армянских националистов в Европарламенте, вице-президент ЕП Ева Кайли была арестована полицией Бельгии. Причина ареста – подозрение в коррупционных делах.

По данным европейских СМИ, Кайли и еще четверо еврочиновников арестованы по подозрению в получении взяток от представителей Катара. В частности, следствие полагает, что в прошлом месяце Ева Кайли получила взятку от главы Минтруда Катара Али бин Самиха Аль Марри.

Также она была уличена в лоббировании армянского национализма в Европарламенте, в том числе в причастности к принятию в ноябре прошлого года 33 депутатами Европарламента заявления против политики Азербайджана на Южном Кавказе. Все эти парламентарии являются члена "Группы дружбы с Арменией".