МИД: встреча в формате "3+3" может пройти в ближайшие месяцы

10 дек. 21:00

Очередное, второе по счету заседание платформы регионального сотрудничества в формате "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия – Россия, Турция, Иран) может состояться в ближайшие месяцы, сообщил директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.

"В настоящее время продолжается проработка организационных модальностей проведения второго заседания "3+3". Рассчитываем, что оно состоится в ближайшие месяцы. Судя по настрою всех участников, приглашение на него может быть направлено и Грузии", – приводит слова собеседника ТАСС.

Дипломат отметил, что российская сторона убеждена в востребованности консультативной региональной платформы "3+3" в интересах расширения взаимовыгодного сотрудничества между странами-участницами.