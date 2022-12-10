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Школьникам в Казахстане назвали сроки каникул 

Школьникам в Казахстане назвали сроки каникул 

В текущем учебном году для казахстанских школьников предусмотрены 173 дня учебы и 192 дня отдыха, говорится в опубликованном Министерством просвещения календарю школьных каникул. 
Сообщается, что зимой дети будут отдыхать 9 дней – с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года включительно. 
На весенних каникулах они отдохнут 9 дней с 18 по 26 марта, а летние каникулы продлятся 92 дня – с 1 июня по 31 августа. Также в ведомстве отметили, что  для первоклассников предусмотрены дополнительные 7 дней каникул – с 6 по 12 февраля.

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