Школьникам в Казахстане назвали сроки каникул 

10 дек. 20:44

В текущем учебном году для казахстанских школьников предусмотрены 173 дня учебы и 192 дня отдыха, говорится в опубликованном Министерством просвещения календарю школьных каникул.

Сообщается, что зимой дети будут отдыхать 9 дней – с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года включительно.

На весенних каникулах они отдохнут 9 дней с 18 по 26 марта, а летние каникулы продлятся 92 дня – с 1 июня по 31 августа. Также в ведомстве отметили, что для первоклассников предусмотрены дополнительные 7 дней каникул – с 6 по 12 февраля.