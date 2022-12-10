Краснодар украсили новогодние трамваи и троллейбусы 

10 дек. 23:00

В Краснодаре вышел на линии праздничный общественный транспорт: в городе курсируют украшенные к Новому году трамваи и троллейбусы "КТТУ".

Как уточнили в пресс-службе администрации города уточнили, что украшения на транспорте сохранят до 15 января. В то же время украшен к Новому году не весь городской общественный транспорт: праздничные трамваи и троллейбусы будут ездить по улица в определённые на определённых маршрутах.