В Краснодаре вышел на линии праздничный общественный транспорт: в городе курсируют украшенные к Новому году трамваи и троллейбусы "КТТУ".
Как уточнили в пресс-службе администрации города уточнили, что украшения на транспорте сохранят до 15 января. В то же время украшен к Новому году не весь городской общественный транспорт: праздничные трамваи и троллейбусы будут ездить по улица в определённые на определённых маршрутах.
Краснодар украсили новогодние трамваи и троллейбусы
В Краснодаре вышел на линии праздничный общественный транспорт: в городе курсируют украшенные к Новому году трамваи и троллейбусы "КТТУ".
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