Высокоскоростной интернет придет еще в 24 населенных пункта Краснодарского края

10 дек. 20:39

В 2023 году в рамках федеральной программы "Устранение цифрового неравенства" национального проекта "Цифровая экономика" 24 населенных пункта Краснодарского края будут подключены к высокоскоростному интернету.

На портале "Госуслуги" завершилось голосование по подключению малочисленных поселений к интернету.

"По итогам голосования Минцифры России определят 24 населенных пункта (края), которые будут подключены к интернету и связи в 2023 году. Список будет проверен и опубликован на сайте Госуслуг", - рассказал глава департамента информатизации и связи Кубани Станислав Завальный.

К 2030 году все поселки, хутора и станицы с численностью населения от 100 до 500 человек подключат к высокоскоростному интернету. Порядок подключения определяется голосованием.