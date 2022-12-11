На Кубани детям запретили выгуливать собак

11 дек. 2:45

ЗАГ:

ТЕГ: Краснодарский край, животные,

В Краснодарском крае ужесточили правила содержания и выгула домашних животных.

Согласно изменениям в региональный закон «О содержании и защите домашних животных в Краснодарском крае», держать домашних животных запрещается на балконах и лоджиях, лестничных клетках, чердаках, в подвалах, а также в автомобилях.

В общественном транспорте перевозить собак можно исключительно на коротком поводке и в наморднике, кошек – в специальных контейнерах.

Выгул животных запретили на пляжах, детских и спортивных площадках. Запрещено выгуливать собак людям в нетрезвом состоянии, дети младше 14 лет не могут выгуливать потенциально опасных собак. Также нельзя выгуливать потенциально опасных собак без намордника и поводка.