Кавазашвили спрогнозировал лучшего вратаря ЧМ-2022

10 дек. 20:25

Хорватский футболист Доминик Ливакович может стать обладателем звания лучшего вратаря ЧМ-2022, выразил уверенность бывший вратарь московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили.

«Ливакович – главный претендент на звание лучшего вратаря чемпионата мира. Он не только в серии пенальти показал свое высочайшее вратарское мастерство, но и в матче со сборной Японии. При этом Ливакович и на групповом этапе играл просто чудесно, поэтому он будет первым вратарем турнира», - выразил мнение он, передает Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что сборная Бразилии в основное и дополнительное время четвертьфинального матча ЧМ-2022 сыграла вничью с Хорватией – 1:1. Голами отметились Неймар и Бруно Петкович.