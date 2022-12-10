Провокация армянских сепаратистов помешала мониторингу азербайджанских специалистов в зоне размещения РМК

10 дек. 19:31

Несмотря на договоренность между командованием российских миротворцев и азербайджанской стороной о проведении мониторинга в районах дислокации российских миротворцев в Азербайджане, азербайджанские специалисты не смогли осуществить мониторинг из-за провокации незаконных армянских бандформирований.

В результате провокации делегация из Азербайджана отказалась связаться с представителем сепаратистов Рубеном Варданяном и вернулась в Шушу.

Мониторинг должен был осуществляться на территории золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли.