МИД: Турция и РФ подтвердили пакетный характер зерновой сделки

10 дек. 19:08

Пакетный характер зерновой сделки был подтвержден в ходе состоявшихся 8-9 декабря в Стамбуле консультаций замглавы МИД РФ Сергея Вершинина с турецким коллегой Седатом Оналом, информирует пресс-служба МИД РФ.

В ведомстве сообщили, что стороны рассмотрели ход реализации стамбульских соглашений от 22 июля. "Был подтвержден пакетный характер договоренностей - черноморской инициативы по вывозу украинского продовольствия и меморандума Россия - ООН по продвижению российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки", - говорится в сообщении.

Собеседники отметили, что полное и добросовестное выполнение данных соглашений позволит помочь в первую очередь нуждающимся странам в Африке, Азии и Латинской Америке, а также обеспечить глобальную продовольственную безопасность, что является главными задачами сделки.