Лавров: политической игры в инициативе РФ по «тройственному газовому союзу» нет

10 дек. 18:50

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская идея создания газового союза с Узбекистаном и Казахстаном не является политической или геополитической игрой

По его словам, в настоящее время западные аналитики начали говорить о том, что обсуждение инициативы о формировании «тройственного» проекта по газу между Россией, Казахстаном и Узбекистаном является некой политической или геополитической игрой. «Никакой «игры» здесь нет. Россия, Казахстан и Узбекистан — соседи с общей газотранспортной системой», - сказал Лавров в интервью казахстанскому телеканалу «Хабар-24».

Далее глава МИД РФ подчеркнул, что все три страны заинтересованы в том, чтобы газоснабжение с учетом сезонных пиков потребления не нарушалось.