В Баку выступит "Астана Опера"

10 дек. 18:47

Труппа театра "Астана Опера" даст концерт в Баку: выступление пройдет на сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета 13 декабря в 19.00.

На вечере прозвучат произведения казахских и западноевропейских композиторов. Исполнители выступят в сопровождении хора и симфонического оркестра театра под управлением заслуженного деятеля Казахстана Абзала Мухитдина и Руслана Баймурзина.

Прозвучит айтыс из оперы "Биржан – Сара" Мукана Тулебаева, ария Айдара из оперы "Абай" Ахмета Жубанова, Латыф Хамиди, ария Эльвиры из оперы "Пуритане" Винченцо Беллини.

С сольными номерами и дуэтами выступят заслуженные деятели Казахстана Азамат Желтыргузов, Жупар Габдуллина, Салтанат Ахметова, Бибигуль Жанузак, Медет Чотабаев, а также Салтанат Муратбекова, Саян Исин, Талгат Галеев, Шынгыс Расылхан, Гульдана Алдадосова.

Также прозвучат произведения Вольфганга Амадея Моцарта, Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини, Винченцо Беллини, Жоржа Бизе, Имре Кальмана, Антонина Дворжака, Евгения Брусиловского, Толегена Мухамеджанова и других композиторов.