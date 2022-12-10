Дагестан поставил рекорд по сбору риса 

10 дек. 18:35

В Дагестане в этом году собрали 138 тыс т риса, в очередной раз побив рекорд за всю историю рисоводства в республике, информирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Дагестана.

Уточняется, что показатель прошлого, также рекордного, года был превышен на 16%. «Аграрии Дагестана в 2022 году установили исторический рекорд, собрав 138 тысяч тонн риса. <> Валовой сбор риса в регионе почти на 16% превзошел показатель прошлого года», - говоритсяв сообщении.

Уточняется, что в 2023 году площадь рисовых полей в регионе была увеличена на 19% и составила 32 тыс га.