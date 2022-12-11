Всемирный банк проложил Азербайджану путь к "зеленому" росту

Всемирный банк вместе с Национальным координационным советом по устойчивому развитию Азербайджана, Министерством экономики АР и ООН представил Баку рекомендации по ускорению перехода к "зеленой" и устойчивой экономической модели, пишет Modern Diplomacy.

Отчет "Азербайджан: на пути к "зеленому" росту" подготовлен в рамках исследования состояния окружающей среды страны, проведенного в сотрудничестве с правительством Азербайджана. В отчете исследуются долгосрочные перспективы роста экономики страны и рекомендации, которые помогут стране диверсифицировать экономику, в основном основанную на экспорте ископаемых видов топлива.

Содержащиеся в отчете рекомендации представляют собой план ускорения перехода к "зеленой" экономике, он также содержит цели национальной стратегии развития в рамках недавно принятых Азербайджаном "Национальных приоритетов социально-экономического развития до 2030 года" и "Стратегии социально-экономического развития республики на 2022-2026 годы". В число пяти ключевых приоритетов развития страны до 2030 года вошли такие стратегии как "Чистая окружающая среда" и "Страна зеленого роста".

В разработке рекомендаций приняли участие эксперты, представители частного сектора и гражданского общества, а также партнеры по развитию в рамках более широкого политического диалога по целям устойчивого развития.

"Переход к модели экономического развития с низким уровнем выбросов позволяет Азербайджану быть конкурентоспособным на глобальном и региональном уровнях. Чтобы извлечь из этого максимальную пользу, Азербайджану необходимо сосредоточиться на снижении объемов использования углеводородов и диверсификации экономики, поддержке инноваций и развитии природного и человеческого капитала", - отметила глава представительства Всемирного банка в Азербайджане Сара Майкл. По ее словам, развитие новых "зеленых" секторов и активизация действий по борьбе с изменением климата помогут диверсифицировать экономику Азербайджана и решить экологические проблемы при одновременном снижении выбросов парниковых газов и связанных с ними рисков и уязвимостей.

Правительство Азербайджана признает, что "зеленая" трансформация дает стране новые возможности для преодоления ограничений своей модели роста, зависящей от ископаемого топлива. Был отдан приоритет повестке, направленной на придание экономике страны более экологичной, более устойчивой направленности при соблюдении международных обязательств. Эти обязательства включают задачи в области устойчивого развития на период до 2030 года, принятые ООН, и обязательства по сокращению выбросов парниковых газов, установленные определяемыми на национальном уровне вкладами в соответствии с Парижским соглашением.

"Основываясь на 30 годах партнерства с правительством Азербайджана, Всемирный банк поддерживает стремления страны к "зеленому" развитию. Доклад о климате и развитии страны, который в настоящее время разрабатывается Всемирным банком совместно с Азербайджаном, поможет определить конкретные краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные меры по содействию перехода к "зеленой" экономической модели, сокращению уровня выбросов парниковых газов и ускорению адаптации к изменению климата, - сказал региональный директор Всемирного банка по Южному Кавказу Себастьян Молинеус. - Начав прямо сейчас, Азербайджан при помощи государственных ресурсов и доходов от экспорта ископаемого топлива может взять курс к более экологичному будущему, и Всемирный банк готов поддержать Азербайджан на этом пути".