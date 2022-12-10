Лавров: партнерство России и Казахстана – гарантия решения любых вопросов

10 дек. 18:17

Россия и Казахстан тесно сотрудничают и всегда находят решения любых вопросов, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Наши отношения по-настоящему союзнические. Всегда приходим на выручку друг другу и проявляем понимание тех решений, которые принимаются в Астане и в Москве. Россия и Казахстан всегда находят пути решения любых возникающих вопросов", - сказал он в интервью казахстанскому телеканалу "Хабар-24".

Лавров отметил, что залогом продвижения стратегического партнерства во благо народов двух стран является теснейший диалог между руководителями России и Казахстана как при первом президенте республики Нурсултане Назарбаеве, так и при действующем главе государства Касым-Жомарте Токаеве. "Наблюдал отношения наших лидеров лично. Могу засвидетельствовать, что они действительно по-настоящему дружеские, стратегические и задают тон всем контактам на других уровнях, в том числе между министрами, могу говорить только за внешнеполитическую сферу", - обратил внимание глава российского внешнеполитического ведомства.

Также министр отметил тесную координацию сторон как на региональном, так и на международном уровнях. "Вместе с Казахстаном являемся одними из ведущих участников Шанхайской организации сотрудничества, которая укрепляет свои позиции на Евразийском континенте. Активно работаем над развитием Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Эта инициатива Казахстана реализуется уже почти 20 лет", - рассказал он.

Переходя к двусторонней повестке Лавров отметил, что Казахстану и РФ пора отходить от валют, которые доказали свою ненадежность. "В двусторонней торговле с Казахстаном за январь - октябрь этого года товарооборот вырос примерно на 10%, что составляет в ежегодном измерении порядка $22 млрд США. Говорю по старинке "долларов". Нам уже пора отходить от расчетов наших достижений и взаимодействия в валюте, которая доказала свою ненадежность. Эмитенты доллара и евро недоговороспособны и в любой момент могут в одностороннем порядке применить дискриминационные меры", - обратил внимание российский министр.

Лавров далее отметил, что в ЕАЭС и в пределах СНГ обсуждаются защитные механизмы в экономике, которые смогут снизить зависимость от Запада. "В ЕАЭС, в рамках СНГ идут активные дискуссии о том, как вырабатывать защитные механизмы, которые позволят не зависеть или снизить зависимость от капризов наших западных партнеров, обслуживать торговлю и инвестиционную деятельность своими методами, включая переход к использованию национальных валют, создание собственных логистических цепочек. Все это представляется актуальным и активно обсуждается в рамках ЕАЭС и СНГ, в том числе и по двусторонней линии Россия - Казахстан", - подытожил министр иностранных дел России.