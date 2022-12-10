В СКФО появится единое спортивное сообщество молодежи

10 дек. 16:55

Консорциум вузов СКФО займется формированием единого спортивного сообщества молодежи, сообщил ректор Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ), председатель совета Консорциума вузов СКФО Дмитрий Беспалов.

По его словам, в рамках проекта планируется провести Фестиваль студенческого спорта Северного Кавказа. «Для укрепления связей молодежи с родными регионами планируется создание единого спортивного сообщества. Одним из форматов станет Фестиваль студенческого спорта Северного Кавказа», - сказал он на рабочей встрече полпреда президента РФ в СКФО Юрия Чайки c ректорами ведущих вузов Северного Кавказа.

Далее Беспалов отметил, что проект планируется реализовать вместе с Министерством спорта России и профильными региональными министерствами.