В Экибастузе восстанавливают водоснабжение

10 дек. 16:16

Акимат Экибастуза сообщает, что в городе продолжаются работы по восстановлению водоснабжения.

Так, в шести корпусах дома по улице Сатпаева 8 произведен монтаж общих трубопроводов горячего и холодного водоснабжения, запущены внешние системы тепло-водоснабжения и холодного водоснабжения.

В шестом корпусе дома по адресу: улица Машхур Жусупа, 52, продолжаются работы по восстановлению холодного и горячего водоснабжения.

Также идет наладка теплоснабжения для перераспределения тепла в отдельные районы, где параметры давления и температуры низкие, передает Sputnik Казахстан.