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В Ингушетии откроется «Город мастеров»

В Ингушетии откроется «Город мастеров»

В Ингушетии началось создание творческой зоны «Город мастеров» с гончарными и плотницкими мастерскими, где туристов и местных жителей будут обучать азам народных промыслов, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

 «В Ингушетии приступили к реализации проекта по созданию творческой площадки из семи зон с гончарными и плотницкими мастерскими. Туристическая зона „Город мастеров“ возводится грантополучателем близ федеральной трассы „Кавказ“. Средства на эти цели выделены в рамках новой турпрограммы „Национальные туристические маршруты“», - говорится в сообщении.

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