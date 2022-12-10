Грузия начала экспорт мандаринов

10 дек. 15:58

Как сообщили в правительстве Грузии, на экспорт отправились первые 4,5 тыс т грузинских мандаринов.

Также в Грузии уже переработано 200 т нестандартных мандаринов. Для стимуляции переработки нестандартных мандаринов компаниям выделены субсидии с целью помочь грузинским фермерам с реализацией урожая.

Уточняется, что при закупке мандаринов под промышленную переработку по 0,2 лари за 1 кг компании будут получать субсидию в 0,15 лари за 1 кг.

Как пишет Спутник-Грузия, в этом году плановый урожая цитрусовых – 45 тыс т, из них 25-30 тыс т отправятся на экспорт.