Россия ждет победы Магомеда Анкалаева над Яном Блаховичем

10 дек. 15:29

Вице-президент UFC в России и СНГ Андрей Громковский позитивно оценил шансы Магомеда Анкалаева на победу над польским бойцом Яном Блаховичем в поединке за пояс чемпиона в полутяжелом весе.

"У Магомеда Анкалаева это вторая по величине за всю историю UFC серия побед в полутяжелом весе. Я уверен, у него есть все шансы и навыки для победы в эти выходные, он долго к этому шел и много работал", - приводит слова Громковского "Интерфакс".

Андрей Громковский подчеркнул, что Анкалаев "ничем не уступает своему сопернику". "Болеем за Магомеда и ждем, что он привезет в Дагестан второй чемпионский пояс", - заключил вице-президент UFC в России и СНГ.

Напомним, что поединок Анкалаева и Блаховича состоится сегодня поздно вечером в Лас-Вегасе, на турнире UFC 282.