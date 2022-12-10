В Армении задержали женщину по запросу России

10 дек. 15:15

Как сообщили сегодня в пресс-службе полиции Армении, в международном аэропорту "Звартноц" была задержана женщина, объявленная в розыск московской полицией.

"Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям, предпринятым оперуполномоченными линейного отдела аэропорта "Звартноц" полиции Армении, 9 декабря 27-летная Кристина Ш. после прибытия рейса Тбилиси-Ереван была задержана в аэропорту и доставлена в линейный отдел полиции", - приводит сообщение армянской полиции Спутник-Армения.

Правоохранители уточнили, что Кристина Ш. была объявлена в розыск по обвинению в мошенничестве 24 ноября. Ей была назначена подписка о невыезде, однако она бежала из России.

О задержании мошенницы уже проинформирована полиция Москвы.