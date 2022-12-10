Крымский мост закрывается для большегрузов

10 дек. 14:58

Как сообщили сегодня в Минтрансе России, с 11 декабря Крымский мост будет закрыт для грузовиков с грузоподъемностью более 1,5 т.

"С 00:00 11 декабря 2022 года (в ночь с субботы на воскресенье) водителям грузовых машин грузоподъемностью более 1,5 т (в том числе автомобилям типа "Газель", движущимся как с грузом, так и порожними) при пересечении Керченского пролива следует выбирать для проезда альтернативный наземный автодорожный маршрут или пользоваться паромной переправой", - сказано в сообщении Минтранса.

Как пишет ТАСС, в ведомстве подчеркнули, что данное ограничение является лишь временным.