В Адыгее расследуют массовый отстрел собак

10 дек. 14:44

Как сообщили в прокуратуре Тахтамукайского района Адыгеи, правоохранители начали проверку информации о массовом отстреле бездомных собак, ранее стерилизованных, а потому безопасных.

Сегодня утром в соцсетях появилась фотографии мертвой собаки с дротиком в спине. Под фотографией было пояснение, что у торгового центра "Мега Адыгея" убиты около 15 чипированных собак.

"Прокуратура Тахтамукайского района взяла на контроль проверку по факту публикации в социальной сети информации об убийстве чипированных собак в районе ТЦ "Мега Адыгея". Доследственная проверка проводится сотрудниками ОМВД России по Тахтамукайскому району", - сообщили в прокуратуре.